Annyian voltak a villányi vonaton, hogy kutyás rendőrök tettek rendet

Túl sok volt az utas, ezért rendőrt hívtak a vasutasok – írja az Index. A portál egyik olvasója számolt be az esetről, szombat éjjel ugyanis a villányi vörösborfesztivál közönségének egy része akart vonatra szállni, ám nem volt elég hely a szerelvényen.

Az este tízkor, Pécsre induló vonat lépcsőin is álltak, így pedig nem indulhatott el a járat. Úgy tudni, a MÁV előzetesen azt közölte, hogy felkészültek a várható forgalomnövekedésre, és az Index olvasója látta is, hogy például működött egy mobil jegypénztár is, de mégsem volt elég férőhely.

Végül kutyás rendőrök érkeztek a helyszínre, a vasúttársaság pedig még egy kocsit kapcsolt a szerelvényhez.