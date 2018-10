Las Vegas-i mészárlás: magyar orvos és túlélők emlékeznek a tragédiára

Amerika történetének második legnagyobb támadása volt, amikor tavaly egy férfi a hotelszobája ablakából 23 különböző fegyverrel lőtt bele a több ezres tömegbe, és 58 embert ölt meg. A tragédia után egy évvel a Fókusz Plusz riportere Las Vegasban járt, ahol túlélők szívszorongatóan emlékeztek vissza a borzalmas éjszakára.

A számtalan túlélő és áldozatok hozzátartozói, akik soha nem szabadulnak ennek a napnak az emlékétől, a történtek után 1 évvel a Sunrise Kórházban tisztelegtek a tragédia előtt.

Egy magyar orvost is meghívtak az ünnepségre, aki évek óta a Las Vegas-i kórházban dolgozik aneszteziológusként. Dr. Varsányi György, miután elvégezte Magyarországon az orvosi egyetemet, először Detroitba költözött, aztán New Yorkba, végül Las Vegasba. Tavaly október 1-jén éjjel éppen ügyelt, így az események kellős közepébe csöppent.

„Egy bejelentés jött, hogy lövési sérült érkezik, ami itt mindennapos. Megérkezett a beteg, de a nővérek össze-vissza szaladgáltak, mindenki pánikban volt, rövidesen megérkezett a következő, majd kettesével, hármasával tolták be, lökték be a betegeket. (…) Mondták, hogy nagy lövöldözés volt valahol, de időnk sem volt, hogy átgondoljuk, nem is az volt az érdekes, hanem hogy ellássuk ezeket a betegeket” – emlékezett vissza.

Az évfordulóra a kórház nemcsak túlélőket és hozzátartozókat hívott el, hanem olyanokat is, akik aznap éjjel segítettek a mentésben. A hozzátartozók, barátok néhány nappal ezelőtt a Mandalay Bay hotel előtt azok neveit szorongatták a kezükben, akik a lövöldözés során meghaltak, a betonon 58 keresztet emeltek. A kórház elől pedig 58 gerlét engedtek fel a magasba. A tragédia megbonthatatlanul összekovácsolta a várost, mindenki hálás a másiknak, a kórház például 35 ezer dollárt ajánlott fel a sérült rendőrök számára. A sérültek pedig az orvosok munkáját ismerik el: a falak tele vannak hálás feliratokkal, a köszönöm! minden formában előfordul itt.



A helyszín azóta sem változott, a hotel ugyanúgy áll és fogadja a vendégeket, bár állítólag nem megy túl jól. Azt a szobát viszont lezárták, ahonnan a tömeggyilkos tűz alatt tartotta az utcát. De Las Vegast ez a tragédia sem tudta megtörni, sőt még nagyobb összefogásra sarkallta az embereket. A Vegasstrong, vagyis Vegas erős egy bátorító kifejezés lett az amerikaiak szótárában.

A Fókusz Plusz riportjában olyan ipari kamerás felvételek is láthatók, ahol a tömeggyilkos szerepel, sőt a kommandósok akcióját is rögzítették.