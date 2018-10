A szexuális erőszakkal vádolt Brett Kavanaugh lett a főbíró

Jóváhagyta a washingtoni szenátus többsége Brett Kavanaugh szövetségi bíró kinevezését az Egyesült Államok alkotmánybíróságaként is működő legfelsőbb bíróság tagjának. A republikánus többségű szenátusban a döntés nyílt szavazáson, 50:48 arányban született meg.

Az 53 éves Kavanaugh hosszú és heves vitákkal teli meghallgatási folyamat után lett alkotmánybíró. A vitákat az váltotta ki, hogy egy kaliforniai pszichológus azt állította: 1982-ben egy diákbulin Kavanaugh szexuálisan zaklatta. A vádakat Kavanaugh mindvégig határozottan cáfolta.

Az eddigi washingtoni fellebbviteli bíró kinevezésével – amelyet Donald Trump elnöknek még alá kell írnia – a legfelsőbb bíróságban konzervatív többség alakult ki. A Fehér Ház rögtön a szavazás után bejelentette: Kavanaugh felesketésére a lehető legrövidebb időn belül sor kerül.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

