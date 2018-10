Őrizetbe vették Amy Schumert és Emily Ratajkowskit

A főleg vígjátéki szerepeiről ismert Amy Schumer és napjaink egyik legfelkapottabb modellje, Emily Ratajkowski az amerikai szenátus épületében tiltakozott az ellen, hogy a szexuális zaklatással vádolt Brett Kavanaugh-t kinevezzék az amerikai legfelsőbb bíróság (SCOTUS) tagjai közé.

Mint ismert, Kavanaugh-t Dr. Christine Blasey Ford azzal vádolta meg, hogy 1982-ben egy házibulin az erősen ittas állapotban lévő férfi lefogta, és le akarta húzni a ruháit, miközben a kezével befogta a száját. Kavanaugh tagadta a vádakat, és azt állította, sosem ivott annyit, hogy az problémákat okozott volna.

Ezt az állítását több ismerőse, többek között egyetemi csoporttársai is cáfolták, hozzátéve, hogy Kavanaugh-t gyakran látták annyira részegen, hogy járni és beszélni is alig tudott, illetve hogy a leendő bíró ilyenkor gyakran vált agresszívvá. Az eset kapcsán kiderült, hogy Kavanaugh-t egy ízben a rendőrség is kikérdezte egy kocsmai verekedést követően, ahol a szemtanúk elmondása szerint egy férfi arcába öntötte az italát, aki ezután rátámadt.

A botrány kirobbanását követően a szenátus igazságügyi bizottsága FBI-nyomozást rendelt el, amelynek tegnap jelentették be az eredményét. Eszerint a vizsgálat nem talált semmi arra utaló jelet, ami alátámasztaná Kavanaugh bűnösségét. A republikánusok többsége szerint ezzel elhárult minden akadály a bíró megszavazása elől, míg a demokraták kifogásolják, hogy az FBI-vizsgálat igen korlátozott volt, többek között sem Kavanaugh-t, sem Blasey Fordot nem kérdezték ki az esettel kapcsolatban.

Folyamatos tüntetések

A konzervatív bíró Donald Trump második jelöltje a legfelsőbb bíróság tagjai közé. Ha megválasztják, a republikánusok által támogatott nézeteket valló bírák kerülnének többségbe az USA egyik legfontosabb testületében. Mivel a bírák kinevezése élethosszig tart, ez akár évtizedeken át befolyásolhatja az amerikai törvénykezést. Sokan attól tartanak, hogy egy konzervatív túlsúlyú legfelsőbb bíróság adott esetben a visszájára fordíthat olyan korábban már elfogadott rendelkezéseket, mint a nők abortuszhoz való joga, vagy az azonos neműek házasságának lehetősége. A demokraták ezt érthető módon nem szeretnék, különösen, hogy a republikánusok 2016-ban politikai játszmákkal elérték, hogy a Barack Obama által jelölt Merrick Garland még a megerősítő szavazásig sem juthatott el. Akkor a republikánusok hosszú időn át akadályozták Garland meghallgatását, most azonban épp ők támadják a demokratákat, amiért megnehezítik Kavanaugh kinevezését.

Az ügy már az elején is megosztotta az amerikai társadalmat, mostanra viszont végletesen átpolitizálódott. Emiatt már hetek óta demonstrálnak különböző tüntetői csoportok, Kavanaugh visszaléptetését követelve.

Hírességek őrizetben

Az amerikai kongresszus székhelye, a Capitolium előtt a napokban több prominens demokrata politikus és ismert emberek is tiltakoztak. Itt tűnt fel a tüntetők között Emily Ratajkowski és Amy Schumer is. A modell és a színésznő később több demonstrálóval együtt átvonult a szenátorok irodáinak otthont adó Hart Senate Office Buildingbe, ahol ülősztrájkkal tiltakoztak Kavanaugh kinevezése ellen.

A Capitolium biztonságát felügyelő rendőrök egy ideig nézték a tüntetőket, aztán elkezdték kivezetni és letartóztatni a demonstráción részt vevőket. A két hírességgel sem tettek kivételt.

KAPCSOLÓDÓ Emily Ratajkowski lett a legbefolyásosabb nő az Instagramon

„Ma letartóztattak, amiért a több nő által szexuális zaklatással vádolt Brett Kavanaugh legfelsőbb bírósági kinevezése ellen tiltakoztam” – írta Ratajkowski egy fotó mellé, amelyen egy „Respect female existence or expect our resistance” („tiszteljétek a nők létezését, vagy készüljetek az ellenállásunkra”) feliratú táblát tart.

„Azok a férfiak, akik bántják a nőket, többé nem kerülhetnek hatalmi pozíciókba” – tette hozzá a 27 éves modell.

Ratajkowski mellett Amy Schumert is letartóztatták a rendőrök, aki szintén a helyszínen adott hangott elégedetlenségének.

„Bármi is történik, nem nyomhatnak el minket” – mondta Schumer a Variety értesülései szerint. „Győzni fogunk. Aki Kavanaugh-ra szavaz, azt mondja, hogy számára a nők nem számítanak.”

A helyszínen tiltakoztak többek között Kirsten Gillibrand és Elizabeth Warren szenátorok is. Utóbbi azt mondta a demonstráló tömegnek: „dühös vagyok azoknak a nőknek a nevében is, akiknek már túl sokszor mondták, hogy fogják be a szájukat és üljenek le”. Warrenről a szakértők azt gondolják, elképzelhető, hogy 2020-ban megméretteti magát az elnökségért.

Az igazságügyi bizottság meghallgatásának lezárultával most a szenátorokon a sor, hogy szavazzanak Kavanaugh kinevezését illetően. Erre a mai napon, washingtoni idő szerint a reggeli órákban kerülhet sor. Jelenleg négy szenátor voksán múlik, hogy mi lesz az eredmény: a demokrata Joe Manchin, valamint Susan Collins maine-i, Lisa Murkowski alaszkai és Jeff Flake arizonai republikánus szenátorok esetében nem biztos még, hogy igennel vagy nemmel szavaznak-e. Ha mind a négyen Kavanaugh ellen voksolnak, nem lesz kinevezés, ha azonban legalább 50-en a konzervatív bíró mellett foglalnak állást, akkor ő lehet a legfelsőbb bíróság legújabb tagja.