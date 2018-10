Állatkínzásért ítéltek el egy magyar állatorvost

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság Budapesten egy állatorvost állatkínzás és az állatorvosi tevékenységével összefüggésben elkövetett csalás, valamint más bűncselekmények miatt. A bíró eltiltotta a vádlottat foglalkozásának gyakorlásától is. Ez az ítélet talán sosem születhetett volna meg, ha nincs néhány elkötelezett állatvédő.

Három kerek esztendő kétségei, félelmei és aggodalmai értek véget a gazdik számára varázsütésre a bíróságon. Szörnyű vádak voltak vele szemben: el nem végzett sugárkezelések és CT vizsgálatok, feleslegesen és oktalanul végrehajtott műtétek, ami sok szenvedést okozott beteg állatoknak.

Azt ugye mindannyian tudjuk, hogy már a bódítás is kockázatokkal jár, hát még az altatás. Egy feleslegesen kinyitott test pedig pont akkora veszélynek van kitéve gyógyulása során, mintha igazi okkal műtötték volna meg. Egy szónak is száz a vége, itt bizony megvalósult az állatkínzás, ami lássuk be egy állatorvos esetében több mint megdöbbentő.

Az ítéletet ki-ki kedve szerint értékelheti és nyilván teljesen egyéni és szubjektív mindenkinek az álláspontja. Akkor, amikor egy elismert szaktekintélyt évekre eltiltanak szakmája gyakorlásától, akkor amikor felfüggesztet börtönbüntetés is társul mindehhez azonnal jogerőre emelkedve, a közvélemény álláspontja megoszlik. De mit gondolhatnak és érezhetnek a gazdik és az igazi sértettek, az állatok? A gazdiknak ez a három év tényleg nagy stressz jelentett, ám előtte reménykedtek és bíztak, várták szeretett kis társuk meggyógyulását, mindeközben pedig szorgalmasan fizettek el nem végzett dolgokért.

Az állatkák között volt daganatos, akinek a sugárkezelés segített volna, annak hiányában azonban elpusztult kezelés nélkül, de még élete meghosszabbításának lehetőségét is elvették tőle, miközben gazdija sokáig azt hitte, jó orvosnál vannak, van remény. Volt három lábú páciens, akiben újabb tumort talált az orvos. Később azonban kiderült, nem a diagnosztizálás helyén a tüdőben, hanem a gerincben volt jelen a pusztító kór. Márpedig ha a fejem fáj, felesleges kenegetni a bokámat. Mindez persze rossz példa, de arra mindenesetre elegendő, hogy lássuk, egy egyébként is beteg, szenvedő állatnak sem mindegy mi történik vele.

Volt akinél daganatot diagnosztizáltak, több el nem végzett CT vizsgálatot fizettettek ki és még meg is műtötték, holott semmi, de semmi baja nem volt. Így lett egy torokgyulladásból nyirokdaganat. Azaz mégsem, mert az tényleg csak egy kis huzattól lett torokgyuszi volt.

Az egyik kutya egy hétig feküdt bénán, magatehetetlenül, de teljesen tiszta és ép tudattal, mire az el nem végzett, de kifizetett CT vizsgálat után, a hamis és semmilyen érdemi információt nem tartalmazó kórlappal hóna alatt a tulajdonosa egy másik helyen MR vizsgálatot is kért. Ekkor derült ki, hogy egy korábbi sérülés miatt a gerincben vérömleny van, ami azonnali műtétet igényel. Így esett meg, hogy a valódi sértett, egy vizsla 4 hónapnyi rehabilitáció után, a gerincműtétet követően ismét képes lett járni.

A kutyát közben gazdája segítette kis és nagy dolgai elvégzésében, tartotta négy lábon, amíg evett. Úgy, hogy a gazdája épp kismama-üzemmódban élt, volt egy non-stop ellátást igénylő csecsemője is. Ha a a CT vizsgálat valóban elkészül a kutyát hamarabb műtik, feltehetően hamarabb gyógyul.

Talán így már érthető a gazdik mérhetetlen felháborodása és az, hogy éveken át összekapaszkodva kitartottak közös ügyük mellett. Igen, volt akinek a házi kedvence mostanra meghalt, mégis úgy érezte, végig kell csinálnia, mert ezzel nem csak egykor szeretett állatkájának tartozik, de másokat is megmenthet attól, hogy csúful az orruknál fogva vezessék őket.

Hogyan lehetett ennyi embert megtéveszteni? Normális emberben fel nem merül, hogy valaki, bárki egy birtokában nem lévő, azaz nem létező géppel vizsgál méregdrága pénzekért, majd hamis diagnózisokat állít ki. Szintén még a gyanú is sértő normális esetben, hogy egy sugárterápiás kezelés ne valósulna meg, pláne ha dr B.L., a nagytekintélyű képdiagnosztikával foglalkozó onkoradiológus –nem tévesztendő össze az onkológussal- végzi azt el. Persze, hogy mindenki hitt a fehér köpenyt viselő, elismert, értelmes, nyugodt és halk szavú állatorvosnak, pláne úgy, hogy a háziállatok esetében is fontos a bizalom orvos és hozzátartozó között. Mindeközben a bíróságon a jogalkalmazó azt is kiemelte, a társadalom pozitív irányban változó szemléletmódja, és az állatvédelmi törekvések hatására kiemeli az ügyben az állatok kiszolgáltatott helyzetét, hiszen ők gazdáiknak az őket ért sérelmekről nem számolhattak be.

Az eljárás alatt kiderült, hogy az állatorvosok normálisan dolgozó többsége is bűnösnek tartja kollégájukat, ugyanis annyi szakvélemény született, ezeket a kutyákat és macskát annyian vizsgálták, olyan körültekintő állásfoglalások születtek, hogy a szakma álláspontja kétségbevonhatatlanul elítéli kollégájuk cselekedetét. Hiszem, hogy az állatorvosi egyetem rengeteg zseniális és nagy koponyát adott nekünk, akik legjobb tudásuk szerint és tisztességesen dolgoznak állataink egészségéért. Mindeközben azt is hiszem, hogy azok, akik csúful rá lettek szedve, de ebben a büntetőügyben nem voltak jelen, megtalálják a módját annak, hogy sérelmük jogi útra terelődjön és ebben kis kedvencük kezelőorvosa készséggel segít nekik.

Ebben, a Magyarországon példa nélkül esetben az állatvédőket dr. Bárándy Gergely képviselte, akiről a sértettek gazdái elmondták, soha, egyetlen pillanatig sem volt számára kérdéses, hogy az állatoknak vannak e jogai és mi illeti meg őket, sőt! Több száz oldalt, tanúvallomásokat, kórlapokat, igazságügyi szakértői véleményeket böngészett éjszakákon át, orvosi kérdésekből készült fel és rengeteget kérdezett annak érdekében, hogy legjobb tudását adhassa ebben a büntetőügyben.

A nyitókép illusztráció – Fotó: John Moore/Getty Image