Soroksári gyilkosság: mégis megállhat a szexuális erőszak vádja?

Csütörtökön reggel jött a hír, hogy az igazságügyi orvos szakértő megállapítása szerint a soroksári futónőt nem erőszakolta meg a támadója. Ennek alapján a gyilkossággal gyanúsított R. Szilveszter ügyvédje azt nyilatkozta, új megvilágításba kerülhet az egész ügy, hiszen eddig egyértelműen a szexuális erőszak volt a feltételezett indíték, „így azonban ez a továbbiakban már nem igaz”.

A 168 óra most arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2013-tól hatályos, új Büntető Törvénykönyv szerint így is szexuális erőszaknak számíthat, ami történt. A Blikk eredeti cikkéből is kiderül, hogy Gy. Krisztina holttestére lemeztelenítve találtak rá, és hogy több helyen is megtalálták rajta az elkövető vérét és izzadságát, „ondót azonban nem ott, hanem az áldozat egy személyes holmiján találtak”. A hatályos Btk. azonban szexuális bűncselekmény alatt nemcsak a közösülést, de minden olyan súlyosan szeméremsértő cselekményt is ért, amely „a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul” (ilyen például az önkielégítés) – írja a 168 óra.

Ennek alapján úgy tűnik, hogy az ügyvéd félreérthetően fogalmazott, vagyis már csak a sajtó rendelkezésére álló információk alapján is megállhatja a helyét a szexuális erőszak vádja – akkor is, ha erőszakos közösülésre konkrétan nem került sor.