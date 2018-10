Érdekességek az aradi vértanúkról

A 13 aradi vértanút 169 évvel ezelőtt végezték ki, az 1848-49-es szabadságharc leverését követően a magyar honvédség tábornokait. A pontos dátumokat és történelmi tényeket az iskolában mindannyian megtanultuk már, viszont számos legenda és apróságnak tűnő körülmény van még, ami érdekes lehet, hogy jobban megértsük az aradi vértanúk korát.

Tényleg 13 az aradi vértanú?

1849. október 6-án valóban 13 szabadságharcos tábornokot végeztek ki Aradon. De ezen a napon halt golyó általi mártírhalált Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke is Pesten. Illetve Aradon még 3 embert akasztottak fel a szabadságharcban való részvételük miatt: 2 magyar ezredest és egy bécsi forradalmárt.

Magyarországért nem magyarként

Már a 13 aradi vértanú nevének felsorolásakor (Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly,Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos ) észrevehetjük, hogy habár a magyar szabadságért adták életüket, korántsem voltak magyar származásúak mindannyian. Sőt. Német volt Aulich Lajos és Lahner György, Poeltenberg Ernő osztrák származású volt. Damjanich szerb, míg Knézic Károly horvát családból származott. Az örmény kisebbséget pedig Kiss Ernő és Lázár Vilmos képviselték. Leiningen-Westenburg Károly egyenesen Hesseni Nagyhercegnek született. Összesen négyen voltak csak magyarok: Dessewffy Arisztid, Török Ignác, Vécsey Károly és Nagysándor József, ők beszélték a magyar nyelvet, a többiek állítólag csak káromkodni tanultak meg magyarul, aminek kétségkívül hasznát vehették a hadseregben.

Koccint sörrel a magyar?

A történészek szerint semmi írásos dokumentum, feljegyzés, vagy festmény nem bizonyítja, hogy az osztrákok sörrel koccintottak volna a 13 aradi vértanú kivégzését követően. Az sem biztos, hogy ünnepeltek egyáltalán, hiszen egykori bajtársaikat végezték ki, egy elhamarkodott döntést követően. Ha koccintottak is, bizonyosan pezsgővel tették, hiszen akkoriban a sör a köznép itala volt. Meg amúgy is a 150 éves sörrel koccintós tilalom, ha volt is, már idejét múlta.

Minden aradi titok őrzője

Sujánszky György Euszták minorita szerzetes volt a 10 római katolikus főtiszt gyóntatója utolsó óráikban, sőt Damjanich János tábornokot, aki ortodox vallású volt, átkeresztelte római katolikusra október 6-án hajnalban, aki így már nyugodtan indult a vesztőhelyre. A gyóntató pap a kivégzéseket követően Imregre vonult vissza, s ott is halt meg, a világtól teljesen elvonulva, 1875-ben. Az aradi vértanúk gyónási titkait pedig haláláig megőrizte.