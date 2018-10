A történelemben harmadszor tüntettek ki nőt a fizikai Nobel-díjjal

Donna Strickland mellett Arthur Ashkin és Gérard Mourou nyerték el idén a fizikai Nobel-díjat a lézerfizikában elért eredményeikért – írja az Index.

Ashkint egy különleges optikai csipesz kifejlesztéséért terjesztették fel a díjra, míg Mourou és Strickland egy rendkívül rövid és intenzív lézerimpulzusok előállítását lehetővé tévő módszer kidolgozása miatt kaphatta meg a díjat. Utóbbi fejlesztésen alapul az a technológia, amellyel a látásjavító lézeres szemműtéteket végzik.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 "for groundbreaking inventions in the field of laser physics" with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland.