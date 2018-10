Rekordösszegű kártérítésért perelnének a nemi erőszakkal vádolt vízilabdázók

Jelentős összegre, mintegy 50 millió forintra perelheti Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt azt a médiumot, amely elsőként megnevezte őket a 13 éves kislány állítólagos zaklatóiként, amennyiben bebizonyosodik, hogy ártatlanul vádolták meg a vízilabdázókat, és ők maguk is ezt az utat választják – közölte az ATV Start hétfő reggeli adásában Kósz ügyvédje, Hegedűs László.

A jogász a műsorban azt mondta: az ügy „ott tart, hogy nincs ügy”, sem Kószt, sem Petőváryt nem hallgatták meg sem gyanúsítottként, sem tanúként, „lejárató, alpári hadjárat” indult a sportolók ellen, nekik pedig védekezniük kell. Hogy pontosan kit perelnének be Petőváry jogi képviselőjével együttműködve az egyébként a magyar jogtörténetben rekordnak számító összegre, azt Hegedűs nem árulta el – az ügyvéd csupán annyit mondott, hogy van olyan információja, miszerint a hírt elsőként közlő médium „nem perelhető”, illetve, hogy „mindannyian tudjuk, kiről van szó”. Az adást szemléző hírében a HVG megjegyzi: a két vízilabdázót elsőként a Kuruc.info nevezte meg, majd a TV2 Tények című műsora is közölte a neveket, ahonnan az értesülést több médium is átvette, a csatorna erről szóló videóját azóta azonban törölték.