Két évet kapott nemi erőszak miatt a Nobel-botrányért felelős szexragadozó

Kétrendbeli nemi erőszak miatt két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia állampolgárságú kulturális menedzsert, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia egyik tagjának férjét, akinek zaklatási és korrupciós ügyei a rangos testület munkájának teljes szétzilálódásához vezettek.

A 72 éves férfit azért ítélték el, mert 2011-ben kétszer is megerőszakolt egy fiatal nőt egy stockholmi lakásban. Az egyhangú ítéletet kihirdető bíró azt mondta, „semmi nem indokolja, hogy két évnél kevesebb büntetést kapjon”, ugyanakkor a büntetés így is kevesebb az ügyész által indítványozott három évnél, és jóval elmarad a Svédországban nemi erőszakért maximálisan kiszabható hét évtől.

Noha bíróság elé csak ez az egy eset került, Arnault korántsem csak ebben a botrányban érintett: a férfit összesen 18 nő – köztük Viktória svéd koronahercegnő – vádolta meg nemi erőszakkal, és felmerült az is, hogy felesége pozícióját kihasználva a Svéd Akadémiával finanszíroztatta saját kulturális vállalkozását – igaz, a vádemelés itt is elmaradt kellő bizonyíték híján, illetve elévülés miatt. A Svéd Akadémia belső vizsgálata ugyanakkor feltárta azt is, hogy Arnault 1996-tól hét alkalommal még a díjazottak bejelentése előtt kiszivárogtatta a Nobel-díjasok nevét.

Amikor az Arnault elleni vádak tavaly novemberben napvilágot láttak, az akadémia tagjainak többsége úgy döntött, hogy felesége, Katarina Frostenson továbbra is a 18 fős testület tagja maradhat. Tiltakozásul a tagok számottevő része lemondott, illetve szünetelteti részvételét a munkában, ennek következtében – 70 év óta először – idén nem adják át az irodalmi Nobel-díjat. A 232 éves történetének legsúlyosabb válságát átélő akadémia azt ígéri, hogy jövőre két irodalmi Nobel-díjast nevez meg.