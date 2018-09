Végignézték, ahogy apjuk eltűnik a háborgó Balatonban

Vízbe zuhant vitorlázás közben egy férfi a Balatonon, de akkorák voltak a hullámok, hogy nem tudott visszamászni – számolt be a Tények. Sőt a hajó, amelyen a gyerekek is ott voltak, egyre messzebb sodródott a vízben lévő 47 éves apától a nagy erejű szélben. Az egyedül maradt gyerekek telefonon kértek segítséget – a vízimentőknek szóltak -, miközben próbálták megállítani a hajót.

A vízimentők sürgősségi mentőhajója perceken belül megtalálta a gyerekeket. A vízbe esett apa agy hibát követett el: nem volt rajta mentőmellény – ahogy senki máson a vitorlás kishajón -, a hullámok pedig akkorák voltak, hogy egy vízben lévő embert már kitakartak. A vízimentők elmondása szerint bebizonyosodott, hogy ekkora hullámzásban nem lehet észrevenni az embert, viszont ha a mentőmellény rajta van, akkor ha egy pillanatra is feltűnik, a piros szín már messziről látszik.

A vízimentők nem adták fel, tovább keresték a bajba jutott férfit, aki körülbelül fél óráig volt a hideg, 16 fokos vízben. A családapának óriási szerencséje volt, ugyanis éppen arra ment egy másik hajó. Megtalálták és a fedélzetre húzták. Ezután visszamentek a fiatalokhoz, akik lehorgonyoztak.

A vízimentők a két fiút a legközelebbi kikötőbe vitték, a Balatonból kimentett férfit pedig megvizsgálták; kiderült, nem lett semmi baja.