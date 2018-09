Már 800-nál is több halott van az indonéziai szökőár után

Strandfesztivált tartottak Paluban, az indonéz Celebeszen található településen, amikor rengeni kezdett a föld, majd óránként 800 kilométeres sebességgel és háromméteres hullámokkal megérkezett a cunami.

Sok ember már nem tudott elmenekülni, így a katasztrófa áldozatainak száma egyre nő. A legfrissebb hírek szerint 832-en vesztették életüket, 540-en súlyosan megsérültek, és még sokakat nem találnak.

A mentőalakulatoknak sikerült egy nőt élve kimenteni az egyik szálloda, a Roa Roa romjai közül. A szálláshely tulajdonosa elmondta, hogy mintegy hatvan ember lehet még a romhalmaz csapdájában. Egy bevásárlóközpontnál emberek százai kutatnak hozzátartozóik után a törmelékek között.

