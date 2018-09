Kampány: ha szóba állsz a bántalmazóval, egyből visszavesz az arcából

Kipécézés, kiközösítés, megfélemlítés, verbális és esetleg fizikai atrocitás. Számos formája létezik az iskolai bántalmazásnak. A csatorna tavaly készített felmérése szerint a bullying az esetek kilencven százalékában az iskola falain belül történik, illetve onnan indul, és legtöbbször folytatódik a közösségi térben. Ezért a Cartoon Network szakértők bevonásával vadonatúj (játékos, interaktív, de nagyon is informatív) tananyagot fejlesztett a 6–12 éves korosztály számára.

A 15 éves Trunk Tamás (alias Dablty) vlogger, közösségi véleményvezér, a Márkák. Sneakerek. Z generáció című könyv szerzője. A Cartoon Network csatorna kampányának egyik arca, támogatója. „Nagyon fontos témának tartom a bántalmazást, megtiszteltetésnek érzem, hogy Bánki Beni barátommal együtt részt vehetek a kampány népszerűsítésében – mondta az NLCafe-nak. – Számomra mindig is fontos volt, hogy minden ember önmaga lehessen. Sajnos mindannyiunknak van tapasztalata az iskolai bántalmazással kapcsolatban. Amikor feltöltök egy-egy új videót, akkor a kommentelőktől én is kapok különböző beszólásokat. Nem egyszer előfordult, hogy ilyenkor beszélgetést kezdeményeztem, utána mindig megváltozott a hangnem, és legtöbbször a véleményük is.”

A Cartoon Network csatorna idén negyedik alkalommal indított kampányt az iskolai bántalmazás ellen „Aki ver, az nem haver” címmel. A kampányban a Kék Vonal Gyerekkrízis Alapítvány és az Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete voltak partnerek.

„Többféle online platformon is aktív vagyok, ahol fiatalok tízezrei követik a tevékenységemet. Úgy érzem, az így szerzett népszerűségemet nem öncélúan kell használni, hanem fontos dolgokra kell felhívni a figyelmet. Ezért nekem is felelősséget kell vállalnom, hiszen az online bullying elsősorban az én generációmat érinti. Naponta találkozom én is ezzel a jelenséggel. Vagy egyáltalán nem reagálok, vagy pozitív választ adok, ami kizökkenti a zaklatót a komfortzónájából – nyilatkozta a témában Bánki Beni, a kampány egyik nagykövete, slammer, előadó, szintén közösségi véleményvezér. „A bántalmazás semmilyen körülmények között nem elfogadható, de a téma olyan összetett, hogy széles társadalmi összefogásra van szükség. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy a problémájukkal nincsenek egyedül, ha baj van.”

A kampány egyik legfontosabb üzenete, hogy a gyerekek ne rekedjenek benne az áldozatszerepben – mondta el a sajtótájékoztatón Táler Orsolya, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője. „A legtöbb hívást a 10–15 éves korosztály tagjaitól kapjuk – nyilatkozta a szakértő az NLCafe-nak. – Ezekben a beszélgetésekben családi problémák és iskolai konfliktusok is szóba kerülnek. A gyerekek számára ráadásul egyetlen világ létezik, nem kettő. Az online térben is folytatódó cikizések, kiközösítések ugyanolyan súllyal esnek latba, mint a nem virtuális térben elszenvedett sérelmek.” Táler Orsolya szerint előfordul, hogy olyan gyerektől érkezik hívás, aki nem elszenvedője, hanem szemlélője az erőszaknak. „A legfontosabb, hogy meghallgassuk őket, és feltérképezzük, hogy kiben bíznak, kitől kérhetnek segítséget. Igyekszünk nyomon követni, hogy sikerült- e megoldani a problémát. Megkérjük például őket, hogy jelezzenek vissza. Súlyos bántalmazás esetén pedig általában hozzájárulást kérünk az anonimitás feloldásához. Ilyenkor mi magunk is tudunk jelzést küldeni az iskola felé.”

(A 116 111 lelkisegély-vonal minden gyerek számára elérhető. Ezt a számot ingyen lehet hívni, akkor is, ha egy gyerek csak beszélgetni szeretne valakivel.)