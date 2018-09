Nagyot drágul a tej, a kenyér és a hús

Drágul a tej, a kenyér és a hús. A kereskedők 10-15 százalékos áremelkedésre számítanak, van, aki már most érzi a drágulást, ami akár az év végéig is kitarthat – számolt be a Tények.

Az árnövekedés a sertéshúsnál 120-130, a csirkénél 150-160 forint lehet kilónként. A tej esetében egy 15-20 forintos drágulás érezhető, de az ágazat egy második áremelkedési hullámra is számít.

Egy kiló kenyér minőségtől és fajtától függően 25-80 forinttal kerülhet többe.

A termelők a takarmány-, az energiaárak, illetve a bérek növekedésével indokolják a drágulást. A kereskedelmi szövetség azonban egyelőre nyugalomra int, ugyanis a piaci szereplőknek is az az érdekük, hogy ha lesz is áremelkedés, az mérsékelt legyen.