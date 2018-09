Halálra gázolták Franciaországban a 14 éve ökrös szekéren utazó magyar vándort

Gecse Balázs Gergő 18 évesen, érettségi után döntött úgy, hogy világot lát. Nem is akárhogyan: ökrös szekeret épített magának, négy szarvasmarhával és egy kutyával indult útnak. Vitte a tangóharmonikáját, útközben zenélt, és mindenféle munkákat is vállalt. Értett a fafaragáshoz, az asztalosmunkához, a patkoláshoz, a bőrművességhez, a nemezeléshez, a kötélveréshez és az állatokhoz is. Kenyeret maga sütött a szekéren.

Gecse 2004 óta úton volt. Éppen Délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot közelében járt, és a szekere mellett gyalogolt, amikor a szemből érkező autós elcsapta. A 90 éves felelős azt mondja, elvakította őt a napsütés. A helyi sajtó és egy baráti francia házaspár is megemlékezett a 32 éves férfi haláláról.

A hírről beszámoló 444-en egy portréfilm is megnézhető Gecse Balázs Gergőről.