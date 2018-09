Arcon ütötte a rábízott óvodást az úszásoktató – több mint 1800 panaszt kapott tavaly az oktatási jogok biztosa

Az Oktatási Jogok Biztosa Hivatalába az elmúlt évben több mint 1800 panasz érkezett, ami mintegy kétszázzal nőtt az előző évhez képest. Ezek közül:

1151 panasz a köznevelés területéről,

516 a felsőoktatásból,

125 a szakképzésből érkezett.

A hivatalban ezek mellett 20 egyéb beadványt is regisztráltak. A panaszok legnagyobb részét elektronikus úton nyújtották be. Így többek között azt a panaszt is, amely egy óvoda szervezésében megvalósított úszásoktatással függött össze.

Az uszodában a gyerekek egy – az uszoda alkalmazásában áll – úszásoktató felügyelete alatt voltak, a panasz szerint az oktató viselkedése a gyerekekkel szemben többször durva, agresszív volt. A konkrét esetben a panaszban érintett gyerek az egyik társával összeveszett a vízben, meg is ütötte őt.

Ezt áltva az oktató a panaszos gyerekét a nyakánál fogva kiemelte a medencéből, kérdezés nélkül arcon ütötte, majd kitiltotta az uszodai foglalkozásokról. Az óvodavezető felvette a kapcsolatot az oktatóval, aki felvállalta a tettét, szerinte a kisfiúval többször volt probléma, nem való az uszodába. Elmondta, hogy ő a fegyelmezésnek ezt a módját látta helyesnek, és vállalja a következményeit.

Aáry Tamás Lajos a beszámolóban kiemelte, hogy a fizikai bántalmazásnál gyakrabban fordul elő a tanulók verbális bántalmazása, megszégyenítése, emberi méltóságuk megsértése. Mint hangsúlyozta: az emberi méltósághoz való jog mindenkit – így az oktatás valamennyi szereplőjét – megillető alkotmányos alapjog.