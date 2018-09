Apja kérésére vallotta be a gyilkos férj, hogy megfojtotta terhes feleségét

Shan’ann Watts valamint két kislánya, Celeste és Bella nevét augusztusban ismerte meg a világ azután, hogy nyomtalanul eltűntek coloradói otthonukból. Eltűnésüket az asszony egyik barátnője jelentette a rendőrségnek miután gyanús lett neki, hogy barátnője nem jelent meg azon az orvosi vizsgálaton, ahol először hallhatta volna születendő kisbabája szívverését.

Shan’ann férje, Chris Watts közvetlenül családja eltűnése után még „megtörten” nyilatkozott az egyik helyi tévécsatorna, a Denver7 stábjának. Az internetre feltöltött vágatlan interjúban a férfi elismerte, hogy az eltűnése előtt „hevesen vitázott feleségével” aztán gyorsan hozzátette, „üresnek érzi az életét gyerekei és felesége nélkül”, valamint hogy „élete legrosszabb éjszakája volt” az, amit az üres lakásban kellett töltenie. Az interjú végén annyit üzent feleségének, „jöjjön haza, bárhol is van”.

A fordulópont néhány nappal később történt: Watts ekkor bevallotta, hogy egy heves vitát követően megfojtotta, majd a munkahelyén elásta feleségét, lányai holttestét pedig olajos tartályokba rejtette. A People című amerikai lap úgy tudja, Chris Watt azután vallotta be szörnyű tettét, hogy négyszemközt találkozott édesapjával, aki minden bizonnyal a lelkére beszélt. “A férj egészen addig még azt is tagadta, hogy tudja, hol van a családja” – idézi a lap a nyomozás részleteit ismerő forrását, aki beszélt arról is, a vallomás ellenére, Watts a két kislány meggyilkolásával Shan’annt vádolja.

“Mondanom se kell, hogy ezeknek a vádaknak köze sincs a valósághoz” – nyilatkozta a névtelen forrás, aki szerint a férfi szavait semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. Időközben Wattsot letartóztatták a rendőrök, ellene három rendbeli, előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés miatt emeltek vádat. A People úgy tudja, hogy a férfit jelenleg elkülönített cellában, állandó megfigyelés alatt tartják, mert félő, hogy esetleg öngyilkosságot kísérel meg.