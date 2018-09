Megszólalt a kórház a neves szívsebész menesztésével kapcsolatban

Hosszabb cikket közölt az Index a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettől menesztett Székely László ügyéről. Ebből kiderül, hogy a kirúgáshoz egy fél évvel ezelőtti incidens vezetett, amikor egy államilag finanszírozott szívműtéthez kapcsolódóan egy privát mellplasztikai műtétet is elvégeztek egy betegen.

Egy női páciens mellimplantátumát cserélte ki egy magán plasztikai sebész az országos kardiológiai intézetben, miután szívműtétet hajtottak végre rajta. Az intézet megbízott főigazgatója az Indexnek elmondta, hogy „a betegutak teljes és tudatos összekeverése, vagyis az államilag finanszírozott szívműtét és a privát plasztikai műtét egy időben történő elvégzése nem engedélyezhető.”

Dr. Székely László nevéhez fűződik Magyarországon a legkisebb beavatkozással járó (minimál invazív) szívsebészet alkalmazása, ami kevésbé terheli meg a beteg szervezetét és lényegesen gyorsabb felépülési idővel jár. Az orvos eltanácsolása miatt már több műtét is elmaradt az intézetben.

Andréka Péter megbízott főigazgató szerint a hatályos jogi és etikai szabályokat még a legkiválóbb szakembereknek is be kell tartaniuk.

Az Index úgy tudja, dr. Székely László elbocsátásával többen nem értenek egyet az intézetben. Egy petíciót is megfogalmaztak, amelyet mostanáig a szívsebészeti osztály és az ahhoz kapcsolódó részlegek dolgozói közül már legalább ötvenen írták alá. A lap megemlíti azt is, hogy korábban a kórház megüresedett vezetői pozíciójára pályázott volna a jelenlegi megbízott vezető és Székely László is, de végül nem írták ki a pályázatot, Andrékából központilag lett megbízott igazgató tavaly decemberben.