Bemutatták az új 100 és 200 eurós bankjegyeket

Bemutatta a 2019. május 28-ától forgalomba kerülő új 100 és 200 eurós bankjegyeket az Európai Központi Bank.

Az új papírpénzek az eurót megújító Európé-sorozat utolsó két darabjaként látnak majd napvilágot, és számos új biztonsági elemmel látták el őket. Emellett a méretük is megváltozik elődjeikhez képest: magasságuk egyezni fog az új 50-esekével, így könnyebb lesz kezelni őket, a szélességük viszont megmarad, így a sorozatban a címletek „annál hosszabbak, minél többet érnek”.

Today we revealed the new €100 and €200 euro banknotes, which will come into circulation on 28 May 2019! Watch the unveiling ceremony again here https://t.co/yuiSC6md12 pic.twitter.com/HqI2uR6r4K