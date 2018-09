Egy felrobbant táblagép okozott pánikot a madridi metrón hétfőn – közölték a hatóságok. A mentők tájékoztatása szerint tizenkét embert kellett ellátni a helyszínen, közülük kilencen pánikrohamot kaptak, hárman a belélegzett füsttől lettek rosszul.

A tablet egy egyetemista diáklány táskájában robbant fel, az első feltételezések szerint azért, mert túlmelegedett az akkumulátor, és tüzet okozott. A kigyulladt táskát egy másik utas eloltotta a vagonban található tűzoltó készülékkel, azonban a robbanás hangja és a füst miatt pánik alakult ki.

Az újságíróknak később több utas is arról számolt be, hogy nem tudták mi történt, sokan gondoltak terrortámadásra, kiabálni, telefonálgatni kezdtek, miközben a vagon másik végébe rohantak. Mivel meghúzták a vészféket, a metró mintegy húsz percet vesztegelt az alagútban. A forgalom az érintett metrószakaszon egy órára megbénult az incidens miatt.

A spanyol társadalomkutató központ (CIS) rendszeres felmérései jó ideje nem sorolják a terrorizmustól való félelmet az ország tíz fő problémája közé. Madridban 14 évvel ezelőtt történt nemcsak a város, de az ország történetének is legsúlyosabb terrortámadása, amikor is egyszerre 11 bomba robbant fel négy különböző helyszínen, kioltva 191 ember életét, és megsebesítve több mint 1800 embert. A merényletet az al-Kaida terrorszervezet vállalta magára. Emellett évtizedeken át lehetett tartani a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet bombamerényleteitől, amely 2011-ben jelentette be, hogy felhagy a fegyveres harccal, idén pedig végleg feloszlatta magát.