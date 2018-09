Pánik: varrótűket találtak bolti eprekben

Jelentős nyomravezetői díjat ajánlott fel Ausztrália Queensland állama annak, aki hasznos információkkal tud szolgálni annak a rejtélynek a megoldásához, hogy hogyan kerültek varrótűk szupermarketekben kapható eprekbe.

A botrány a múlt héten robbant ki, amikor egy férfit hasi fájdalmakkal vittek kórházba, miután szupermarketben vásárolt epret evett. Azóta többen posztoltak képeket a közösségi médiában, amelyeken olyan eprek láthatók, amelyekbe valaki tűt rejtett el.

BREAKING: @QldPolice say there was a suspected copy cat incident regarding strawberry needle contamination. Metal rod was found in a punnet at a Queensland Coles @9NewsQueensland pic.twitter.com/kJuEyrRCr7

— Sam Cucchiara (@SamCucchiara9) 2018. szeptember 13.