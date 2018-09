Szívszorító fotó: így élte túl a kiscica a Florence hurrikánt

Dráma fotó járja be a Twittert: egy kiscica egy férfi nyakába kapaszkodva menekül az Egyesült Államokban tomboló Florence hurrikán elől – írja a Huffington Post.

Az észak-karolinai riporter, Andrew Carter készítette a megindító felvételt Robert Simmons Jr.-ról és kismacskájáról. Amint kiposztolta a fotót az újságíró, egyből „felrobbantotta” a Twittert. Mint a bejegyzésből kiderül, az idősebb Simmons az észak-karolinai New Bern-i házában rekedt. Fia azt akarta, hogy az apja is vele együtt hagyja el az otthonukat a mentőcsókkal, az idős férfi azonban maradni akart.

Meet Robert Simmons. Was stuck in his house since last night, when floodwaters began to rise in New Bern. A boat came and rescued him just now. He was sad to leave his father but left with his kitten hugging his neck. Cat’s name: Survivor, Simmons said. #HurricaneFlorence2018 pic.twitter.com/vRR3lANDJe

— Andrew Carter (@_andrewcarter) 2018. szeptember 14.