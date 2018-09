Kontaktlencsében úszott 20 percet, majdnem megvakult

Kis híján a látásába került egy húszperces úszás egy kemping medencéjében annak a brit nőnek, aki néhány éve nem vette ki a kontaktlencséjét, mielőtt fürdeni indult a nyaralásán. A most 39 éves bournemouthi Emma Jenkins annak idején a vízből kilépve egyből érezte, hogy valami nincsen rendben a bal szemével, de azt akkor még nem gondolta, hogy hosszadalmas tortúra veszi kezdetét, és átmenetileg majdnem meg is vakul a fél szemére.

„Ijesztő, hogy milyen gyorsan történt. Csak húsz percet úsztam, de ráment az egyik szemem – mondta el a Metrónak a kétgyerekes anya. – Ahogy kijöttem a medencéből, egyből éreztem az irritációt, úgyhogy visszamentem a lakókocsinkba, és kivettem a lencsét, hogy megszabaduljak a fájdalomtól. A következő napokban viszont hasogatni kezdett a fejem, és elhomályosult a látásom is.”

Jenkins ekkor már természetesen szemészhez fordult, aki baktériumfertőzést állapított meg nála, és szteroidos szemcseppet írt fel neki, ez azonban nem segített: a fájdalmak egyre csak fokozódtak, három nap múlva pedig a nő szinte teljesen meg is vakult a bal szemére. Az ezt követő újabb vizsgálatok során kiderült, hogy a fertőzés következtében kialakult szaruhártya-gyulladásából fekély lett, és ezen már az intenzív kezelés sem segített: a szeme maradandóan sérült.

Az elkövetkező években Jenkins bal szeme egyre rosszabb lett, már csak fényeket és mozdulatokat érzékelt vele, ezért az orvosok végül úgy döntöttek, hogy jobb megoldás híján szaruhártya-átültetést hajtanak végre nála. A várólista nem volt hosszú, mert ennél a transzplantációnál sokkal könnyebb donort találni, mint más szerveknél, és a helyi érzéstelenítésben végzett beavatkozás is csak félórán át tartott, de sajnos a siker nem volt teljes: a sérülést nem tudták teljesen eltávolítani, így a nő nem nyerte vissza teljesen a látását. Ő maga ugyanakkor azt mondja, így is boldog, és az sem zavarja, hogy nagyon száraz a szeme, mert ennyit bőven megér, hogy legalább valamennyire újra lát.

És hogy mit mond kálváriája után a többi lencsehasználónak Emma Jenkins? Nos, az üzenet elég egyértelmű: „Szerintem a többség nincs tisztában vele, hogy milyen veszélyes lencsével vízbe menni. A másik szememben továbbra is lencsét hordok én is, de sokkal óvatosabb vagyok. Egynapos terméket használok, mert nyugodtabb vagyok, ha esténként eldobhatom. És másoknak is csak azt tudom mondani: óvatosan a kontaktlencsével!”