A Florence hurrikánról tudósító riporteren röhög az internet

Az Egyesült államok partjait elérő Florence hurrikán nem tréfadolog, eddig 5 halálos áldozatot követelt, és 1,7 millió embernek kellett elhagynia az otthonát.

Észak- és Dél-Karolina térségében 75-80 centiméter eső esett, van, ahol a házak első emeletéig ér a víz. A vihar óránként 100-110 kilométeres szél süvít, fákat csavar ki tövestől, áradnak a folyók.

A természeti katasztrófa azonban egy komikus jelenetet is okozott. A Weather Channel élőben bejelentkező riportere kicsit túljátszotta, mekkora is szél ereje.

A felvételen látható, hogy a vihar tombolását drámai szavakkal igyekszik lefesteni, és alig áll a lábán a riporter. Pechjére a háttérben feltűnnek mások is, akik a legnagyobb nyugalomban sétálnak az utcán.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL