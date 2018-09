Kudarcba fulladt a kísérlet, Óbuda nem próbálkozik többé zebrazászlókkal

Az elmúlt évben Magyarországon is sokfelé megjelentek a külföldön, például Japánban már hosszabb ideje használt zebrazászlók, hogy biztonságosabbá tegyék a gyalogos közlekedést azoknál a gyalogátkelőknél, ahol az autóforgalom nagy, de jelzőlámpa felállítására nincs mód. Az ötlet egyszerű, de hatékony: a zebrák két oldalán fényvisszaverő anyagból készült zászlókat helyeznek el, amiket a járókelők magukkal vihetnek a túloldali tartóig, így hívva fel magukra az arra haladó autósok figyelmét. Az óbudai városfejlesztő kísérleti projektje keretében nemrégiben egy békásmegyeri átkelőnél is megjelentek ezek a zászlók, az önkormányzat azonban most úgy döntött, hogy a lopások és a kedvezőtlen fogadtatás miatt nem folytatja a telepítést, és a már meglévő zászlótartó oszlopokat is leszereli – írja az Óbuda.hu.

„A kihelyezéskor tíz darab fényvisszaverő zászló került a gyalogátkelőhöz. Ezek az élénk színű, Óbuda-felirattal ellátott, fanyelű zászlók másra nemigen használhatók, ezért meglepetéssel szolgált az önkormányzat számára, hogy alig másfél nap alatt mindnek lába kélt. Bár várható volt, hogy a zászlókat idővel pótolni kell, az eltűnés gyorsasága még így is megdöbbentő volt, és arra késztette a fejlesztőt, hogy újragondolja eredeti koncepcióját” – olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy az önkormányzat Facebook-oldalára sok kritika érkezett, elsősorban szakmai körökből, mondván, „a zebrazászlók a gyalogosok alárendelt helyzetét erősítik, és az autósok helyett inkább őket kényszerítik magatartásváltoztatásra”.

Az önkormányzat a további kísérleteket nem zárja ki, közlésük szerint a zebrazászlókról szóló Facebook-beszélgetésben is sok olyan ötlet és javaslat fogalmazódott meg, amelyek a későbbiekben új kezdeményezések alapjául szolgálhatnak.