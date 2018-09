Egymás kezét fogták az idős házasok, miközben evakuálták őket a Florence hurrikán miatt – fotó

Szívszorító fotó járja be a közösségi oldalakat, miközben a Florence hurrikán óriási sebességgel közeledik az Egyesült Államok partjai felé. A képen egy idős házaspár látható, egymás kezét fogják, miközben a mentőcsapatok evakuálják őket az idősek otthonából, ahol laknak.

A dél-karolinai egészségügyi hivatal szerint a fényképet a katasztrófavédelem munkatársai készítették. Szerdán több mint 1700 embert kellett evakuálni a tengerpart mentén lévő egészségügyi intézményekből.

A fotót ezrek osztották meg a Facebookon, és folyamatosan érkeznek alá a kommentek. A hozzászólókat egyaránt megérintette az idős pár szerelme és a mentőcsapatok odaadása, akik az életüket kockáztatják mások biztonságáért.

DHEC received this photo of an elderly couple being evacuated by an #EMS crew from a SC coastal nursing home. We are grateful for the incredible crews still assisting with safe medical evacuations. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/rVoMLfdswX