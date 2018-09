Újra próbálkozhat az injekciós tűvel combon szúrt nő támadója – állítja a szakorvos

Döbbenetes történet járta be a héten a Facebookot: egy 44 éves, négygyermekes édesanya arról számolt be, hogy egy fiatal férfi combon szúrta egy injekciós tűvel, miközben az 1-es villamoson utazott.

Először fel sem fogtam, mi történt, aztán a markában megláttam a fecskendőt. A másodperc töredéke alatt történt az eset, mire felocsúdtam, már a villamos közepén járt a fiatalember, majd le is szállt

– nyilatkozta a szerencsétlenül járt nő a Blikknek, aki az incidens után egy sor orvosi vizsgálatra elment, jelenleg ezek eredményét várja.

Az esettel kapcsolatban az InfoRádiónak nyilatkozó addiktológus, Funk Sándor azt mondta: egy ilyen szúrással rengeteg különböző fertőzést, súlyos betegségeket is elkaphat az ember. Fertőző tűvel terjed például a Hepatitis C, vagyis a fertőző májgyulladás, és a HIV is. Szintén gyakoriak a nem steril tűvel terjedő gennykeltő kórokozók.

A szakorvos szerint az is elképzelhető, hogy a drogos tűvel támadó férfi újra lecsap: