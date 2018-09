Ezekkel az intézkedésekkel enyhítenek az M0-son lévő káoszon

Egyszerre három helyen kezdtek felújításba Csepel-Szigetszentmiklós térségében, a lezárások a vártnál is nagyobb forgalmi fennakadásokat okoztak nem csak az M0-s autóúton, de Csepelen is. A közlekedési tárca most változtat néhány dolgon, hátha jobb lesz a helyzet.