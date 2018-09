Gyerekeik rákbetegsége hozta össze újra a régi barátnőket

Louisa Jarvis és Jessica Cobb barátnők voltak fiatalabb korukban, de kapcsolatuk valami miatt elsikkadt. Évek után találkoztak újra a Sheffield Gyermekkórházban, ahová mind a ketten kezelésre hordják leukémiában szenvedő gyermekeiket, Lucas Jarvis-Holmes-t és Ellie Cobb-t. A találkozás óta kapcsolatuk megújult, Lucas és Ellie pedig jó barátok lettek.

Louisa így emlékszik vissza arra, amikor meglátta Jessicát a váróteremben: „Csak a szokásos, rendszeres kontrollra jöttünk, amikor megláttam, ahogy Jessica az osztályon sétál. Este felmentem a Facebookra, de nem láttam semmi erre utalót az oldalán, így kicsit elbizonytalanodtam, hogy tényleg őt láttam-e, ezért ráírtam: Kérlek ne mondd, hogy veled is ez történik! A válasz kijózanító volt.”

Jessica hozzátette: „Mégis nagyszerű volt, hogy ott vagyunk egymásnak. Nemcsak mi jöttünk újra össze, de a férjeink is összebarátkoztak.”

A két anyukának sokat jelentett, hogy újra egymásra találtak, főleg ilyen körülmények mellett. „A gyerekek is segítik egymás. Lucas például fogja Ellie kezét, amikor vért vesznek tőle.” A kisfiúnál 2014-ben állapították meg a betegséget, s már egy éve kapta a kezelést, amikor édesanyja meglátta barátnőjét az osztályon.

Azóta a két család rendszeresen összejár, a férfiak együtt járnak edzőterembe, közösen járnak rákszűrésekre is. A két édesanya kampányba fogott, hogy felhívják a többi szülő figyelmét arra, hogy vegyék komolyan az apró jeleket is, amik akár rákot is jelenthetnek.

Louisa felidézte, hogy kezdetben azt hitte, Lucas testén a hidegtől vannak kék véraláfutások, de mikor utánanézett a dolognak, kiderült, hogy a legrosszabb lehetőség okozza az elváltozásokat, a leukémia. Jessica is azért vitte orvoshoz először Ellie-t 2015-ben, mert egy ismeretlen kiütést fedezett fel kislánya testén. Egyből bőrgyógyászhoz rohantak, néhány órával később pedig már az onkológiai osztályon találták magukat.

Metro