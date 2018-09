Óriási sziklatömeg zúdult a népszerű görög strandra – videó

Leomlott egy hatalmas sziklafal a görögországi Zakinthosz egyik népszerű strandján, a híres zátonyra futott hajóroncsnál, a Navagio-öbölben. A kőomlásban hét ember sérült meg, szerencsére csak könnyebben, egyiküket kórházba szállították.

A sziklafal omlását többen is rögzítették mobiltelefonnal. Az egyik videón jól látszik, hogy néhány strandoló nagyon közel volt a lezúduló kőtömeghez.

Cliff collapse and subsequent 'tsunami' hit tourists at Navagio, Zakynthos, Greece today, Sept 13! Report: Leonidas Malioufas / Cyclone of Rhodes pic.twitter.com/zXNHvFWxCy