Videóra vette a találkozóját Weinsteinnel, pár órával később a producer megerőszakolta

Melissa Thompson egyike annak a csaknem száz nőnek, akik szexuális zaklatással vádolják Harvey Weinsteint. Thompson szerint a producer megerőszakolta őt a szállodai szobájában. Nem sokkal azelőtt találkoztak először, amikor Thompson egy informatikai vállalkozás tervét mutatta meg Weinsteinnek azzal, hogy az segíthet a filmek reklámozásában.

A bemutató részeként Thompson fel is vette a találkozójukat, a videót pedig most hozta nyilvánosságra a Sky News. A felvételen látszik, ahogy a producer flörtöl a nővel, de többet is tesz ennél: a combját és a hátát simogatja. Meg is beszélnek egy találkozót egy szálloda lobbijába, Thompson azonban azt nyilatkozta, végül nem a lobbiba, hanem a szobájába hívta őt Weinstein, és akkor erőszakolta meg.

A producer elismerte, hogy lefeküdt Thompsonnal, de azt mondja, az aktus kölcsönös beleegyezésen alapult, ahogy minden más, most zaklatásnak nevezett eset is. Weinstein jelenleg szabadlábon védekezik a tárgyalása előtt, és nem hagyhatja el New York, illetve Connecticut állam területét. (via Index)