Hamarosan eléri Amerika partjait a pusztító Florence hurrikán – fotók

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hurrikán kicsit ugyan csendesülhet, de várhatóan 5-ös erősségű lesz, mire partot ér. A 150-170 kilométeres széllel közelgő vihar erős áradásokat okozhat, és akár 50 cm-t meghaladó csapadékra is lehet számítani. Donald Trump amerikai elnök szerint az évtized vihara is lehet a Florence névre keresztelt trópusi ciklon. Várhatóan péntek este fogja elérni a szárazföldet. Az Észak-Karolina-i Wilmington városában kiürültek az üzletek polcai, a lakók a bedeszkázott ablakokon üzeneteket is hagytak a kellemetlenkedő hurrikánnak.

Forrás: MTI