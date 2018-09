Kánya Kata: „A nők szorgalmasabbak, többet tanulnak, jobban haladnak előre a ranglétrán. És ez világprobléma.”

Mindig is úgy voltam vele, hogy ha valaha társkereső irodához fordulnék, csakis Kánya Katához mennék. Mert ha valaki, ő mindent tud férfiakról és nőkről. Nos, tényleg elég sokat tud, és most beszél is róla. Helyenként egészen meglepő dolgokat mond.