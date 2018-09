Hamis lottószelvénnyel nyert 1 milliárdot egy angliai férfi

Vádat emeltek csalás miatt egy 53 éves angliai férfi ellen, aki még 2009-ben hamisított lottószelvénnyel jutott hozzá a 2,5 millió fontos (~911 millió forintos) főnyereményhez – írja a The Sun.

Azt, hogy a nyeremény körül valami nem stimmelt, jó ideje tudják már a hatóságok: 2015-ben 3 millió fontos büntetéssel sújtották a Camelot brit nemzeti lottótársaságot, mivel kiderült, hogy elmulasztották ellenőrizni a nyertes szelvény vonalkódját a nyeremény kifizetése előtt. Az is kiderült, hogy Putman szelvénye sérült volt az ellenőrzéskor, azt azonban sokáig nem lehetett biztosan tudni, hogy szándékos csalás történt-e.

A LOTTO player has been charged with fraud after allegedly claiming a £2.5million jackpot with a fake ticket. Edward Putman, 53, was paid the cash by the National Lottery in 2009. He was charged with fraud by false representation after a three year police investigation by Hertfordshire's Serious Fraud and Cyber Unit.