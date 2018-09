Akik nélkül a mentés nehezebb lett volna: szeptember 11. kutyahősei

A 2001. szeptember 11-én bekövetkezett terrortámadást követően New Yorkban csak a tűzoltóság 200 egységet vezényelt a helyszínre. És érkeztek velük együtt katasztrófavédők és rendőri csapatok is. Több mint 300 kutya segítette munkájukat, túlélőket keresve a romok között. De a világ szinte minden pontjáról érkező segítő kutyák szeptember 11-én a romok között dolgozók terápiájában is részt vettek. A hetek óta romok között dolgozók a kutatás szüneteiben a kutyákkal foglalkozhattak, játszottak.

Német juhászok, labradorok, border collie-k, spánielek akár napi 12 órát is töltöttek szeptember 11-én a túlélők felkutatásával, sokan nekik köszönhetik az életüket, és persze sok halottat is felkutattak, akiktől szeretteik így végső búcsút tudtak venni.

A romok között az életüket kockáztatva keresték a túlélőket

Sok mentőkutya 2001. szeptember 11. után egy évvel tüdőrákban halt meg, a mentés közben belélegzett mérges gázok, illetve azbesztszennyezés miatt

Az embert próbáló feladat a kutyákat is megviselte, hiszen akár napi 12 órát is tölthettek a kutatással, kevés sikerélménnyel, hiszen túlélőket csak elvétve találtak a romok között. Sok játékkal és szeretettel oldották a kutyák feszültségét is

Kanadából. Puerto Ricóból és Európából is érkeztek mentőkutyák New Yorkba, hogy túlélők után kutassanak

A Bretagne nevű golden retriever volt a legutolsó túlélő a World Trade Centernél szolgálatot teljesítő mentőkutyák közül. Ő 2016-ban pusztult el