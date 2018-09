Lecserélték Magdi anyust, bedőlés felé tart az egyeurós bolthálózat

Finoman szólva sincs jó helyzetben a One Euro Market nevű bolthálózat: rengeteg üzletük bezárt, sok helyen látványosan nagy az áruhiány, a korábbi nagykereskedő cégnek pedig százmillió forintot meghaladó adótartozása van – számolt be róla a G7.hu.

A portál viccesen megjegyzi, hogy a bolthálózat azután került ilyen rossz helyzetbe, hogy a „néhai” Magdi anyust alakító Fodor Zsóka helyett egy szépségkirálynő lett a cég reklámarca. Természetesen ez csak véletlen egybeesés, de tény, hogy az utóbbi hónapokban több üzletük (köztük a VII. kerületi Damjanich utcában és a Teréz körúton lévő) is bezárt, illetve rengeteg helyen küzdenek áruhiánnyal.

A portál megtudta, hogy a bolthálózat korábbi nagykereskedője, a One Euro-Market Kft. már nem is létezik: tavaly április óta ZKKTS Kft.-nek hívják, adószámát tavaly novemberben törölték, idén január óta szerepel a 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozást felhalmozó cégek listáján, május óta NAV-végrehajtás van ellene, június óta pedig az áfabevallást be nem nyújtó adózók között is szerepel – olvasható a cikkben.