Időjárás: ritka szép pillanatok várnak ránk

Kedden folytatódik a hétfőihez hasonló, többnyire napos, szűrt napsütéses időjárás, csapadékra nem kell számítani. Némi szél azért előfordulhat, a hőmérséklet éjszaka 8-15, kora délután 25-28 fok között alakul.

Szerdán és csütörtökön gyengén felhős és teljesen felhőtlen időszakok váltják majd egymást, de eső továbbra sem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, az éjjeli 10-16 fok után nappal akár 30 fokig is melegedhet a levegő.

Pénteken aztán a Dunántúlon már megnövekszik a felhőzet, délutántól a nyugati, északnyugati országrészben zápor, zivatar is előfordulhat. A jó hír azonban, hogy a hőmérséklet továbbra is 27-31 fok környékén tetőzik, és az a hétvégén is így marad.

Forrás: Kiderül.hu

