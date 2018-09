Serena Williams “hazug tolvajnak” nevezte a bírót a US Open döntőjében

Serena Williams, a 23-szoros Grand Slam-győztes tegnap este meglepően simán, két játszmában kikapott 20 éves japán ellenfelétől, Naomi Oszakától a US Open döntőjében. A mérkőzés azonban nem amiatt marad majd emlékezetes, mert megszületett az első japán győzelem a női csúcstornán, hanem Serena Williams dühkitörése miatt.

Serena a második játszma közepén került összetűzésbe a székbíróval, aki azért figyelmeztette az edzőjét (és vele együtt Serenát is), mert úgy vette észre, hogy a tréner a lelátóról instrukciókkal látja el játékosát. Ez pedig tilos. Williams a figyelmeztetés után elveszítette a fejét és kiabálni kezdett a bíróval, hogy ő inkább veszít, mintsem csaljon.

Az indulatok később sem csillapodtak. Serenát a játék folytatása után még kétszer figyelmeztette a székbíró: először mert összetörte az ütőjét, másodszor pedig azért, mert egy büntetőpontot követően Serena hazug tolvajnak nevezte őt, “aki ellopott tőle egy pontot, ezért bocsánatkéréssel tartozik neki”.

"You owe me an apology!"



