Egykerekezve mutatott be a rendőröknek – videó

Egy keréken motorozott, és a rendőröket is faképnél hagyta egy motoros – számolt be a Tények. Előtte azonban félreérhetetlen módon be is intett a rendőröknek a vakmerő motoros, majd elhajtott.

A hajmeresztő mutatványról maga a motoros készített felvételt, és azt feltette az internetre.

Nem túl sportszerű lépés a motoros részéről – állítja a Tények által megszólaltatott igazságügyi műszaki szakértő. Szerinte az egykerekezés közúton több szempontból is életveszélyes. Azaz egy váratlan szituációban az egykerekező motoros lassabban tud megállni, ami akár életekbe is kerülhet, de egykerekezés közben a vezető a helyzete miatt nem is látja rendesen az utat.

A hajmeresztő mutatványt produkáló motoros a felvételt feltette az egyik legnagyobb közösségi oldalra is, ahol több tucat hasonló videó van.

A rendkívül balesetveszélyes egykerekezésről a motorosok gyakran mondják, hogy a KRESZ nem tiltja, miközben a KRESZ, ha nem is szó szerint, de tiltja.