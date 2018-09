Ártatlannak vallotta magát a lány, aki egy hídról mélybe lökte barátnőjét

Pedig lettek. A 16 éves Jordan Holgersson, akit Taylor Smith aznap a mélybe lökött, kis híján belehalt a 18 méteres zuhanásba. A fiatal és egyébként tériszonyos lánynak az esés miatt öt bordája eltört, csak a szerencsének és a gyors segítségnek köszönheti, hogy egyáltalán életben maradt. “Azt hittem, szétszakad a mellkasom” – mondta Jordan közvetlenül azután, hogy kórházba került.

Jordan és 18 éves barátnője, Taylor, augusztus elején látogattak el barátaikkal a Washington állambeli Mountain Fallshoz. Mikor meglátták a 18 méteres hidat, úgy döntöttek, együtt leugranak róla. Csakhogy Jordannak az ugrás pillanatában inába szállt a bátorsága, tériszonya miatt nem mert leugrani, Taylor volt az, aki végül a mélybe lökte őt.

A zuhanásról megdöbbentő videó is készült, ami rövid idő alatt bejárta az internetet. A felvétel kikerülése után Taylor vállalta, hogy nyilatkozik a CNN amerikai hírcsatornának. Interjújában elmondta, amit tegnap az első bírósági meghallgatásán is: a kritikus pillanatban egyáltalán nem gondolt tette következményére.

A The Columbian tudósítása szerint a meghallgatás után a bíróság elengedte ugyan Taylort, ám megtiltották neki, hogy felvegye a kapcsolatot az áldozattal, valamint azt is, hogy elhagyja lakhelyét. A 18 éves lány, akit gondatlan veszélyeztetéssel vádolnak, és tettéért akár börtönbüntetést is kaphat, így a tanévet sem kezdheti meg osztálytársaival. A következő meghallgatás az ügyben december 4-én lesz.