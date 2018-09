Utolsó esély, hogy idén ilyen csodálatos fotókat készíts te is

Az augusztus bővelkedett hulló csillagokban és akinek volt lehetősége gyönyörködhetett ebben az egyedülálló csillagászati jelenségben, ami évente egyszer fix nyári program az egész családnak. De szeptemberben sem kell szomorkodnunk, lesznek még izgalmas égi jelenségek.

Itt vannak nekünk mindjárt az Epszilon Perseidák, amely egy nemrégiben elismert kisebb meteorraj. Amilyen kicsi azonban, olyan látványos kitöréseket tud produkálni, csak legyünk türelmesek és ne veszítsük el a fókuszt szeptember 9-én és 10-én, hiszen akkor várható a csillaghullások maximuma. Egy különlegesen és ritka csillagászati jelenséget örökíthetünk meg.

Valójában nem is félhold, hanem egy nagyon vékony sarló, amit szeptember 11-én napnyugat után másfél órával megfigyelhetünk. Másnapra pedig már konkrét kifli formát ölt. A hold árnyékban levő részén pedig jól megfigyelhető lesz a földfény, ami nem mást, mint a Földről visszaverődő derengés.

Szeptember 13-án nagy valószínűséggel utoljára csodálhatjuk meg idén a nyári Tejutat, hiszen lassan eltűnik a horizont alatt. Ezen az estén azonban még lehetőségünk van csodaszép fotókat készíteni a szeptemberi égboltról és erről a csodaszép csillagászati jelenségről.

146 Likes, 17 Comments - divyank (@divyanksachdeva) on Instagram: "I never thought that I will be able to see the Milky-way in ooty, but here it is my first try with..."