A soroksári futónő férje biztos benne, hogy elkapták a gyilkost

Pénteken váratlan bejelentést tett honlapján a rendőrség: közleményük szerint van gyanúsítottja az öt évvel ezelőtt elkövetett soroksári gyilkosságnak, a részleteket azonban csak később fogják elárulni.

A Blikk most arról számolt be, hogy a meggyilkolt Gy. Krisztina férjét, Kardos Lajost és a nő édesanyját is behívták a rendőrségre. Kardos nyilatkozott is a lapnak: azt mondta, azért hívták be, hogy közöljék vele, azonosították felesége gyilkosát. A férfi teljesen biztos benne, hogy a megfelelő embert fogták el, ennél többet azonban mint mondta, nem árulhat most el. A lap szerint sokkos állapotban ment haza a fiához.

Gy. Krisztinát 2013. szeptember 25-én este gyilkolták meg Soroksáron kocogás közben, a tettest azóta sem sikerült elfogni. Többször is úgy tűnt, hogy egy-egy új nyom áttörést hoz majd az ügyben, ám ezek végül mindig zsákutcának bizonyultak. A rendőrség szombat délelőtt tart sajtótájékoztatót az ügyben.