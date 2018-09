Kisebb vagyont gyűjtöttek a hajléktalannak, de inkább megtartották maguknak

A történet még tavaly kezdődött, amikor Mark D’Amico és Katelyn McClure autójából Philadelphiában kifogyott a benzin és pont pénz sem volt náluk. Ekkor melléjük lépett a hajléktalanként élő veterán, Johnny Bobbitt, aki nekik adta utolsó 20 dollárját, hogy haza tudjanak menni.

Johnny Bobbitt will receive balance of funds, GoFundMe says https://t.co/SFDk9y33TQ pic.twitter.com/eMgAVyYlkl — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) 2018. szeptember 7.

A pár akkor annyira meghatódott a férfi önzetlenségén, hogy adománygyűjtést indítottak neki a GoFundMe oldalon, ahol rövid idő alatt 400 ezer dollárt gyűjtöttek össze. Viszont a pénznek csak egy töredékét adták át Bobbitnak, a többit felélték, autót vásároltak, kaszinózni és nyaralni mentek.

Bobbitt végül feljelentést tett a rendőrségen csalás miatt, ahol nyomozást is indítottak a pár ellen, most csütörtökön a pénzből vett fekete BMW-t is lefoglalták.

BMW of couple who ‘spent £310k GoFundMe money raised for homeless man Johnny Bobbitt’ is TOWED away https://t.co/YG3Ni1awr1 — The Sun (@TheSun) 2018. szeptember 7.

A GoFundMe pedig bejelentette, hogy kifizetik a hajléktalan férfinak a 400 ezer dollárt.

Daily Mail