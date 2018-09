380 ezer bankkártya adatait lopták el a British Airwaystől

Mintegy 380 ezer bankkártya adatait lopták el a British Airways online foglalásokhoz használt honlapján és okostelefonos alkalmazásán keresztül – közölte a brit légitársaság.

A British Airways szerint az adatlopás személyes és pénzügyi információkat érint, az útlevél- és utazási információkat nem.

We are investigating the theft of customer data from our website and our mobile app, as a matter of urgency. For more information, please click the following link:https://t.co/2dMgjw1p4r