Saját Truman-showt ajánlanak Donald Trumpnak

Donald Trump egyre jobban elszigetelődik saját kormányában. Legalábbis ez derül ki a Nixont megbuktató Watergate-botrányt kollégájával Carl Bernsteinnel együtt leleplező Bob Woodward nemrég megjelent Fear című könyvéből. Az oknyomozó újságíró, aki az elmúlt évtizedekben több elnökről is írt súlyos állításokat tartalmazó könyveket – pártállástól függetlenül – most kiadott kötetéből kiderül többek között, hogy Trumpot még a legközelebbi munkatársai sem tartják épeszűnek.

John Kelly-ről, az elnök kabinetfőnökéről például azt írta a számtalan szakmai díjjal kitüntetett Woodward, hogy nemes egyszerűséggel idiótának nevezte Donald Trumpot, a Fehér Házban betöltött pozíciójáról pedig azt mondta, hogy élete legrosszabb állása.

James Mattis védelmi miniszter pedig – Woodward szerint – egy ötödikes-hatodikos általános iskoláshoz hasonlította az elnök szellemi képességeit. Természetesen a könyv megjelenését követően mindketten tagadták, hogy a fentiek elhangzottak volna, Woodward azonban csak annyit mondott a Trump-kabinetből rázúdúló kritikákra, hogy teljes mértékben vállalja, amit leírt.

Botrány botrány hátán

Donald Trump elnöksége eddigi legnehezebb napjait éli, alig néhány hete, hogy korábbi bizalmasa és ügyvédje, az elnök korábbi problémás ügyeit intéző Michael Cohen bűnösnek vallotta magát többek között adócsalásban és a kampányfinanszírozási törvény megsértésében. Ugyanazon a napon a bíróság szintén bűnösnek találta Paul Manafortot, Trump elnökválasztási kampányának korábbi menedzserét. Bár mindkét férfi börtönbüntetésre számíthat, valószínűsíthető, hogy mindketten terhelő bizonyítékokat szolgáltatnak majd Trumppal szemben. Ráadásul eközben Trump további bizalmasairól is kiderült, hogy védettséget kaptak a nyomozás során, ami azt jelzi, hogy valószínűleg terhelő információkat osztanak vagy osztottak meg a hatóságokkal.

Trump eközben úgy tesz, mintha a világon semmi probléma nem lenne és a hasonló híreket általában nem kommentálja, ha mégis, akkor szinte papagáj módjára ismételgeti, hogy ő soha nem működött együtt az oroszokkal, illetve, hogy Robert Mueller különleges ügyész nyomozása a „demokraták boszorkányüldözése” – nem törődve azzal a ténnyel (sem), hogy Mueller egyébként republikánus.

Erre a már amúgy is szépen lángoló bozóttűzre borított rá tegnap egy újabb kanna olajat a The New York Times, amely egy neve elhallgatását kérő kabinet-alkalmazott írását közölte szerkesztőségi véleménycikk formájában. Az írásból kiderül, hogy a Fehér Házban egyfajta belső ellenállás alakult ki, amelynek tagjai az elnök háta mögött azon dolgoznak, hogy lehetőség szerint megakadályozzák, hogy Trump valami butaságot csináljon, illetve igyekeznek kivédeni, hogy a közismerten lobbanékony természetű elnök meggondolatlan utasításokat adjon ki. Ez egybevág Woodward könyvével is, amely szerint Gary Cohn, a gazdasági bizottság vezetője például egyenesen az elnöki íróasztalról lopott el fontos dokumentumokat, hogy elejét vegye egy újabb kereskedelmi háború kirobbantásának.

Trump természetesen egyből nekiesett a The New York Times-nak, amelyről – alaptalanul – azt állította, hogy az eladásai csökkennek, emellett gerinctelennek nevezte a neve elhallgatását kérő forrás által írt beszámolót. Twitter-csatornáján pedig egyenesen azt kezdte követelni, hogy a lap adja ki az informátort a Fehér Háznak, „a nemzetbiztonság érdekében”. Ezt megelőzően pedig csupán egyetlen szót twittelt: „HAZAÁRULÁS?”.

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

A Trumppal kevésbé szimpatizáló szavazók látható örömmel nézik az elnök küszködését. Armando Iannucci, aki az HBO számára elkészítette a Veep című politikai szatírával átitatott tévésorozatot, tegnap pedig felvetette egy új film ötletét, amelyben Donald Trumpot egy ál-Fehér Házba szállítanák át, ahol beépített emberek segítségével meghagynák abban a hitében, hogy még mindig ő az Egyesült Államok elnöke.

Julia Louis-Dreyfus, a Veep Emmy-díjas főszereplője annyival reagált Iannucci tweetjére, hogy „benne vagyok”. Reméljük a film megvalósul, akárcsak Rihanna és Lupita Nyong’o közös filmje, amelyet egy Twitterre felkerült fotó ihletett.