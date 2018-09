67 éves Pataki Ági, az első magyar szupermodell

Pataki Ágnes Budapesten született, és itt is nőtt fel, érettségi után pedig spanyol-német tolmácsként kezdett dolgozni. Már a gimnáziumi évek alatt is szerepelt filmekben, többek között Sándor Pál Szeressétek Ódor Emíliát! című alkotásában.

A sikerhez mindig kell egy kis szerencse is

A véletlennek köszönheti, hogy felfedezték, mint modellt. Spanyol tolmácsként kísért egy csoportot a Rotschild Szalonba, amikor a tulajdonos Rotschild Klára felfedezte, és így csöppent a kifutók világába. Sorra kapta a felkéréseket, mindenki vele akart dolgozni akkoriban. Szintén a véletlennek köszönheti, hogy a Fabulon arca lett, és ekkortól már mindenki csak Fabulon Ágiként emlegette, hiszen 20 éven át képviselte az akkoriban igen népszerű márkát. Az 1970-es, ’80-as években hihetetlen ismertségnek örvendett, arcát, nevét mindenki megjegyezte.

Ági képe műemlék

A budapesti Kálvin tér egyik tűzfaláról tekintett le az arra haladókra egy nagy méretű reklámmozaikról sokáig az arcképe. A mozaikhirdetést az avantgárd képzőművész, filmes és költő Erdély Miklós készítette. Az azóta épült irodaház a tűzfalat eltakarta, így a képet – egy mozgalomnak köszönhetően – még 2000-ben műemlékké nyilvánították és megőrzésre az Országos Műemlékvédelmi Hivatal raktárában helyezték el.

…mindenkit le akartak vetkőztetni. Engem nem sikerült, bár többen is próbálkoztak. Például Fenyő János, akit már akkor ismertem, amikor még csak világosítófiú volt az MTI-nél. Sokat dolgoztam vele későbbi státuszaiban. Jó fotós volt, de nem mint művész, hanem mint olyan, aki mindig érezte, mi a trend. Mi az eladható. Meztelen fotókra is azért kért, mert azt remélte, ha én belemegyek, akkor sokkal könnyebben lesznek meggyőzhetők a többiek is. Okos, ravasz pasi volt.…

(Pataki Ágnes, Népszabadság: A Fabulon-lány fabulája, 2009. 08. 12.)

Nemcsak itthon volt ismert

Pataki Ági a Fabulon mellett olyan világmárkákat is népszerűsített, mint a Pepsi, a Philip Morris, a L’Oréal Professionnel vagy a Semperit. Az 1980-as években a modellkedés mellett elkezdte kiépíteni a saját butikláncát, és miközben még elvállalt modell felkéréseket is, addig közben több üzletet igazgatott. Bár ebben is sikeres volt, 2000-ben ismét váltott, és filmproducerként vetette meg a lábát férjével, Kovács Gáborral együtt. A házaspár által vezetett filmcég azóta is nagyon sikeresen működik, több filmjük kiemelkedő sikert ér el a hazai és a külföldi filmszakmában is.

A befolyásos üzletasszony

Pataki Áginak és Kovács Gábornak egy fia született, István, aki most már a szüleivel dolgozik a filmes cégben. Pataki Ági keveset beszél arról, hogy milyen komoly karitatív munkát végez magánemberként, házasságáról nem keringenek pletykák, pedig már több évtizede élnek boldog házasságban Kovács Gáborral. Aki ismeri őket, pontosan tudja, hogy férje rajongva szereti őt, legalábbis Facebook-posztjainak minimum a fele erről szól.

Nagyban hozzájárult olyan magyar filmek sikereihez, mint például az Üvegtigris-filmek (2001, 2006, 2010). Az ő feladata megválasztani, első körben kiszűrni a forgatókönyvet, rendezőt, projektet, partnereket, majd részt vesz az anyagi háttér megalapozásában és a filmek piacra kerülésének PR felépítésében is. Emellett ingatlanfejlesztéssel is foglalkozik. 2003-ban producerként felkerült a Magyar Hírlap által összeállított ötven legsikeresebb nő listájára, 2011-ben a Független Producerek Szövetségének alapító ügyvezetője lett. 2015-ben a Magyar Nemzeti Filmalap által első alkalommal meghirdetett inkubátor program (az első animációs, dokumentum- vagy játékfilm elkészítésére) öt tagú szakmai zsűrijének egyike, akik kijelölik azt a tíz filmtervet, amelyeknek kidolgozásában mentorként is segítenek. Pataki Ági nagyon fontosnak tartja, hogy támogassa, segítse a tehetséges fiatal filmeseket, erről szól az inkubátor programban való részvétele is.

Egy Pataki Ágival készült régebbi interjúnkból idézünk:

„Ti hogy éltek a férjeddel, ha nem titok?

Hangosan, olaszosan, ezt a kollégák már megszokták. Én nem vagyok egy bújós kis cicababa, mindenről megvan a véleményem és nem rejtem véka alá. A férjem ugyanígy. De miután jól kiordítottuk magunkat, rendszerint kibékülünk. Sosem fekszünk le haraggal. Szeretünk együtt lenni. Ha a munkánk miatt nem is kell találkoznunk, akkor is összefutunk egy kávéra a városban, mert jó együtt. Meg is állapítottuk legutóbb, hogy eltúlozzuk egy kicsit… Jó pár éve elkezdtem sportolni, mert féltem, hogy elhízom. Imádom a töltött káposztát, a krumplis tésztát, paprikás krumplit, ha tehetem, ezeket zabálom. De rájöttem, hogy büntetlenül nem ehetek. Eleinte nehezemre esett rendszeresen sportolni, ma pedig már el sem tudom képzelni nélküle az életem. Igaz, van egy barátnőm, aki kiváló partner ebben, legutóbb például kipróbáltam a sífutást is. Sosem gondolkodom azon, hogy ezt meddig csinálhatom majd. Szerintem az egyik legfontosabb az életünkben, hogy új dolgokra is nyitottak legyünk.”

2011-ben Pataki Ági és Kovács Gábor Balázs Béla-díjat kapott. Most éppen Gothár Péter új filmjét forgatják, de biztosan szakítanak időt az ünneplésre is. Boldog szülinapot kívánunk!