A Telenor nevében követelnek pénzt a csalók

Ismét a Telenor nevében próbálnak adatot és pénzt kicsalni ismeretlenek. Ezúttal az eredetire megtévesztésig hasonlító e-számlák kezdtek terjedni – hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum.

A hírportál szerint a hamis levelekben csak néhány apró helyesírási hiba enged arra következtetni, hogy valami nincs rendben. A csalók még arra is ügyeltek, hogy a feladó e-mail-címe is hasonlítson az eredetire, és a levélben található link is egy nagyon meggyőző áltelenoros belépő felületre vezet. Egyedül a domain neve árulja el, hogy nem a MyTelenor oldalán járunk.

A Telenor a csalásokkal kapcsolatban már többször is felhívta ügyfelei figyelmét, hogy ők kizárólag az e-szamla@telenor.hu címről és a +36 20 202 0043-as számról küldenek elektronikus számlát. Ezenfelül azt javasolják, hogy akiben bármilyen kétely merül fel, forduljon a Telenor ügyfélszolgálatához. További javaslatokat erre a linkre tudtok elolvasni!

Nemrég a Telekom nevében küldtek ki ehhez hasonlóan meggyőző hamis e-számlákat.