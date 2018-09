Korábbi elnökök búcsúztatták John McCaint, Trump addig golfozni ment

Donald Trump jelenlegi amerikai elnök távollétében tartották meg John McCain néhai arizonai szenátor búcsúztatását a washingtoni Nemzeti Székesegyházban szombaton. Az elhunyt lánya, Meghan McCain a szertartás kezdetét jelző gyászbeszédében azt mondta: apjával együtt Amerika nagyszerűsége is sírba került.

– mondta Meghan McCain.

Trump kampányszlogenjére utalva hozzátette: „Nincs szükség rá, hogy John McCain Amerikáját újra naggyá tegyék, mert Amerika mindig is nagy volt.”

Az egy héttel korábban elhunyt politikust Barack Obama és George W. Bush előző amerikai elnökök búcsúztatták. Obama – aki 2008-ban legyőzte McCaint az elnökválasztáson – azt mondta: McCain jobbá tette a szenátust és az országot, és őt is jobb elnökké tette.

McCain családja egyértelművé tette, hogy a néhai szenátorral fagyos viszonyban álló Donald Trump nemkívánatos vendég a megemlékezéseken. Médiaértesülések szerint maga az elhunyt sem akarta, hogy az elnök részt vegyen a temetésén.

Donald Trump a szombati szertartás közben az egyik, fővároshoz közeli golfklubjában töltötte az időt.

#tRump spent time at his Virginia golf course during the memorial service for @SenJohnMcCain: https://t.co/RycVqYh2ky. pic.twitter.com/0fhqBFGvsx