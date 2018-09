Borz- és rókainvázió Toponáron, félelemben a gazdák

Borzok és rókák szüretelnek a szőlősgazdák helyett Toponáron, előszeretettel látogatják az ottani kerteket és dézsmálják a gyümölcsöt, zöldséget. Van, aki szüret idején mobil kerítéssel próbál védekezni az állatok ellen – számolt be a sonline.hu.

„Szokott lenni 250-300 liter, most lett 50 liter. Kétharmadát leette a csemegeszőlőnek. (…) Volt, amelyik fürtöt teljesen megcsócsálta, egy szem szőlő sem maradt rajta. A rókák pedig lopják a macska kajáját” – kesergett az egyik gazda. Egy másiknak a csemegekukoricáját falták fel.

A borzok és a rókák a környékbeli erdős területekről és elhanyagolt, nem művelt szőlőbirtokokról térnek be a kertekbe.