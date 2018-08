Csak félig festették vissza a zebrát a felújítás után

Meglehetősen hanyag módját választották az útfelújításnak Budapest XI. kerületében. A vízművek a Bartók Béla úton végzett felújítási munkákat, amelyek végeztével újraaszfaltozták a felbontott részt.

Ám a területbe belelógott az Orlay utca zebrája is. Az átkelő már a felújítás előtt is nagyon kopott volt, de ennek ellenére csak az újraaszfaltozott részen festették újra. Most úgy néz ki a zebra, mintha csak a fele-harmada lenne meg – írja a Bors.

A négy évvel ezelőtti utcaképen még látszott a zebra, de már akkor is nagyon kopott volt:

Egy műszaki szakértő szerint a közműfelújítások során ez megszokott jelenség. A javítást végző cégnek ugyanis csak azt a részt kell helyreállítania, amelyen a munkákat végezte.

Hiába mutat rosszul, és akár balesetveszélyes is lehet a lekopott zebra, a vállalat teljesítette a kötelezettségét.

